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В Астане завершился восьмой раунд переговоров по Сирии

22.12.2017 20:00   2159   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Иран, Россия и Турция, как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в своем совместном заявлении по итогам международной встречи по Сирии в Астане, подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах полной и окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат Ан-Нусры» и других террористических организаций, определённых в качестве таковых Советом Безопасности ООН, недопущения передислокации международных террористов в другие страны и регионы.

В нынешнем раунде приняли участие наблюдатели Астанинского процесса: ООН, США и Иордания. Сирийские стороны были представлены делегациями правительства во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари и оппозиции.

Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Джабери Ансари, турецкую - заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

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После семичасового пленарного заседания, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что текущий раунд Астанинского процесса прошел в период, когда Сирия «проходит через период значительных изменений, которые дают нам новые возможности проложить путь мирному и продолжающемуся урегулированию этого кризиса».

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«Почти год назад, в декабре 2016 года, при посредничестве Российской Федерации и Турецкой Республики вступило в силу Соглашение о прекращении боевых действий на территории Сирии. Это послужило началом Астанинского процесса по Сирии... Это полноценная платформа, в совершенно уникальном формате для всех сторон, заинтересованных в консолидации стабильности в САР. Данный раунд переговоров проходит в конце этого года, что дает возможность вовремя подвести итоги и определить задачи на будущее», - подчеркнул он.

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В этой части глава МИД Казахстана отметил, что прекращение боевых действий в Сирии на протяжение 12 месяцев само по себе является существенным достижением.

Решение же создать зоны-деэскалации (На территории Сирии сформированы четыре зоны снижения напряженности. Они действуют на юге страны, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, в районах Хомса и Идлиба – «Къ») заслуживает, по оценке Абдрахманова, особого признания как один из важнейших и значительных шагов к созданию благоприятных условий для возобновления полноценных переговоров по политической повестке под эгидой ООН в Женеве.

Власти Сирии требуют вывода иностранных войск с территории страны

«Процесс деэскалации, запущенный в Астане, был применен странами-гарантами в определенных районах Сирии, где по большей части враждебные действия остановились. Усилия по деэскалации после этого были поддержаны странами-наблюдателями Астанинского процесса. Несмотря на факт того, что текущая гуманитарная ситуация в Сирии далека от удовлетворительной, имело место постепенное улучшение благодаря деэскалации конфликта», - пояснил глава казахстанского внешнеполитического ведомства.

Между тем в тексте совместного заявления Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астане сказано, что «страны–гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, «подтверждая твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР, и выражая удовлетворение ходом реализации Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, приветствуют успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, в частности, разгром ИГИЛ с последующим окончательным освобождением от этой террористической организации всей территории страны».

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При этом страны-гаранты выразили общую решимость продолжить скоординированные усилия для обеспечения неотвратимости тенденции к снижению насилия.

В документе также отмечена необходимость энергичных и незамедлительных международных шагов по содействию сирийцам в восстановлении единства страны и достижении политического урегулирования кризиса через свободный, справедливый и прозрачный, осуществляемый самими сирийцами процесс, направленный на принятие конституции, пользующийся поддержкой сирийского народа, и на проведение свободных и справедливых выборов с участием всех имеющих на это право сирийцев под соответствующим надзором ООН.

В ходе переговоров также было утверждено совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты ЮНЕСКО.

Однако и в ходе пленарного заседания сторонам так и не удалось решить проблему по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Этот вопрос, не нашедший своего решения и в ходе 7-го раунда переговоров, планируется обсудить в следующий раз (следующая международная встреча высокого уровня по Сирии в Астане пройдет во второй половине февраля 2018 года – «Къ»).

«С нашей точки зрения, это является одним из ключевых вопросов. Хотел бы, чтобы все стороны этот вопрос решили путем диалога, и чтобы мы достигли соответствующего финального решения по этому вопросу», - резюмировал Абдрахманов.

Фото – Аскар АХМЕТУЛЛИН

 

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