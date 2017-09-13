В Астану прибыла делегация правительства Сирии

В столицу Казахстана прибыла делегация правительства Сирийской Арабской Республики для участия в шестом раунде Астанинского процесса.

«Традиционно ее возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари. Завтра планируется участие делегации в переговорах с другими участниками процесса. Ожидается также участие делегации сирийской вооруженной оппозиции», - сообщили сегодня в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана, пишет МИА "Казинформ".

Как ранее сообщалось, экспертные консультации делегаций стран-гарантов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии состоятся сегодня.

Напомним, очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса состоится 14-15 сентября 2017 года в Астане.

По информации стран-гарантов, в ходе предстоящей встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе.