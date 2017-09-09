В Астану прибыли президенты Азербайджана и Пакистана

В Астану прибыли главы Азербайджана и Пакистана.

Как сообщает МИА «Казинформ», в аэропорту Нурсултан Назарбаев главу Азербайджана встретили вице-премьер РК Ерболат Досаев и заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов.

Чуть позже в столичный аэропорт прибыл глава Пакистана Мамнун Хусейн. Его встретили министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов и заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.

Напомним, 10-11 сентября во Дворце независимости в Астане под председательством Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пройдёт первый в истории Саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В Саммите примут участие около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций. Кроме того, 10 сентября состоится торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.