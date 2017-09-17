В ЕАЭС предложили маркировать обувь, лекарства и драгоценности

На площадке ЕЭК обсудили перечень товаров, в отношении которых целесообразно введение маркировки средствами идентификации.

«Проанализировав поступившие от бизнес-сообщества и уполномоченных органов стран ЕАЭС предложения, в качестве товаров для включения в перечень ЕЭК рассматривает обувь, лекарственные препараты и ювелирные изделия», - сообщается на официальном сайте ЕЭК.

Как отметили в пресс-службе комиссии, обсуждение перечня ещё не завершено. Предложить свои варианты товаров можно с помощью специального сервиса на сайте ЕЭК.

Для максимального учёта позиций заинтересованных лиц комиссия формирует экспертные отраслевые группы, в которых участники рассмотрят практику маркировки товаров, обменяются опытом и наработками в этой области.

Кроме того, комиссии предстоит определить конкретные товарные позиции, по которым целесообразно введение маркировки. Таким образом, будут рассмотрены оптимальные маркировочные технологии и обсуждены ожидаемые выгоды и возможные преференции для субъектов рынка товаров, подлежащих маркировке.

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Стоит отметить, основные механизмы маркировки прописаны в Соглашении о маркировке товаров средствами идентификации, которое сейчас находится на внутригосударственном согласовании в странах ЕАЭС.