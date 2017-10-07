В ЕАЭС создадут Совет по агропромышленной политике

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет создан Совет по агропромышленной политике. Это решение принято по итогам встречи министров сельского хозяйства государств ЕАЭС, прошедшей в рамках 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». По мнению члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Сидорского, создание Совета позволит определить стратегию, направления и перспективы развития АПК и аграрного рынка союза.

На первой в истории ЕАЭС встрече министров сельского хозяйства государств Союза также приняли участие члены Коллегии ЕЭК Сергей Сидорский, Вероника Никишина и Валерий Корешков, к компетенции которых относятся вопросы промышленности и агропромышленного комплекса, торговли и технического регулирования в Союзе.

«Аграрный сектор Евразийского союза демонстрирует положительную динамику. В прошлом году рост составил 4,5%, в этом году производство продукции сельского хозяйства уже приросло на 1,5%. Импорт агропродовольственных товаров за 2014-2016 годы сократился на 45%, активно идут процессы импортозамещения. В результате порядка 20 млрд долл. США остались в экономике ЕАЭС», – сообщил министр ЕЭК.

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Г-н Сидорский подвел итог выполнения первого этапа согласованной агропромышленной политики в Союзе. «В этом году мы успешно завершаем выполнение Плана мероприятий по реализации согласованной агропромышленной политики и переходим ко второму этапу интеграционной работы – созданию нового документа, который содержит мероприятия по устойчивому развитию отраслей АПК, рынка органической продукции, по разработке стратегических документов в сфере продовольственной безопасности и углублению интеграции в АПК».

Участники встречи обсудили вопросы формирования подходов Союза к переговорам по заключению преференциальных соглашений с третьими странами. Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина отметила, что для повышения конкурентоспособности и создания благоприятных условий для инвестиций в сектор переработки сельскохозяйственной продукции «важно заключать полноценные соглашения о свободной торговле с максимальным включением в охват таких соглашений основных экспортных товаров Союза, не забывая при этом о балансе интересов ЕАЭС и партнеров».

К первоочередным вопросам, решение которых стимулирует взаимную торговлю, относятся вопросы ветеринарно-санитарного контроля. «Необходимо определить четкий порядок взаимодействия надзорных органов при выявлении небезопасной продукции, обеспечить оперативность принятия решений по спорным вопросам, сформировать общесоюзную систему прослеживаемости сельхозпродукции, согласовать единые требования к обращению ветеринарных препаратов и кормовых добавок», - отметил Сергей Сидорский.

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