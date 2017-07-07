Валюта нал
USD 325.20 325.70
RUB 5.49 5.51
EUR 364.50 365.10
Валюта бирж
USD/KZT
323.94
+0.000%
EUR/KZT
366.8
+0.000%
RUB/KZT
5.4
+0.000%
EUR/USD
366.8
+0.000%
EUR/CHF
366.8
+0.000%
EUR/JPY
366.8
+0.000%
GBP/USD
418.3
+0.000%
USD/CHF
323.94
+0.000%
USD/JPY
323.94
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
323.94 366.8 5.4
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
46.8
-0.028%
Нефть WTI
44.33
-0.027%
Золото
1211.9
-0.009%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1031
-0.007%
Жилье Астана
956
-0.019%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
46.8 44.33 1211.9
-0.028% -0.027% -0.009%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Гамбурге стартовал саммит "Большой двадцатки"

07.07.2017 19:12   2806   0

В Гамбурге стартовал саммит “Большой двадцатки”. В первый день главы государств в узком кругу обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.

В плане и двусторонние переговоры. Программа российского президента Владимира Путина включает, среди прочего, рабочий завтрак в компании коллег из Франции и Германии, а также первую личную встречу с американским лидером. Речь на ней пойдет о ситуации в Сирии и на Украине. Накануне Дональд Трамп заявил о “дестабилизирующем поведении” Москвы.

После того, как Вашингтон в начале июня заявил о выходе из Парижского соглашения по климату, экология – еще одна важная тема в повестке саммита. Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что лидеры “Большой двадцатки” обратятся к США с призывом пересмотреть свое решение.

Среди других вопросов, которые будут подняты в Гамбурге, – глобальный рост экономики, миграция и противодействие коррупции.

Культурная программа включает концерт в Эльбской филармонии, на котором прозвучит Девятая симфония Людвига Бетховена, и торжественный прием.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы оцениваете проведение выставки ЭКСПО в Казахстане?
  • 1. Позитивно, это способствует повышению международного имиджа страны в мире

  • 2. Позитивно, это позволит привлечь иностранные инвестиции, заключить выгодные контракты

  • 3. Негативно, это неоправданная трата бюджетных средств

  • 4. Негативно, это не способствует повышению экономического уровня развития страны

  • 1. Позитивно, это способствует повышению международного имиджа страны в мире
    152

  • 2. Позитивно, это позволит привлечь иностранные инвестиции, заключить выгодные контракты
    87

  • 3. Негативно, это неоправданная трата бюджетных средств
    401

  • 4. Негативно, это не способствует повышению экономического уровня развития страны
    191

Цифра дня
31 104
человека
в среднем посещают EXPO 2017 в день
Цитата дня
Мы - счастливое поколение, которое не видело, как наши предки, ни Первой, ни Второй мировой войны, ни репрессий, ни голода. Мы, наверное, иногда думаем, что так было всегда. Так не было, наше счастливое поколение живет под мирным небом благодаря победе наших отцов, которые подарили нам это
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное