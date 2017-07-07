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В Гамбурге завершилась встреча Трампа и Путина

07.07.2017 22:19   1416   0

Самая ожидаемое событие саммита G20 - встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась, сообщил ТАСС.

Беседа продолжалась 2 часа 15 мин. Она стала первой личной встречей президентов. До этого лидеры общались лишь по телефону. Начиная переговоры, Путин и Трамп высказались в пользу развития диалога.

Для переговоров глав двух государств была выделена комната номер 14. Встреча началась с опозданием от планировавшегося времени. Во встрече с российской стороны участвует глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Рекс Тиллерсон.

В начале встречи Владимир Путин заявил Дональду Трампу, что рад познакомиться с ним и рассчитывает на позитивный результат встречи. "Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат", - заявлял российский президент. 

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"Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной", - обращался Путин к Трампу.

Владимир Путин отмечал "конечно, телефонных разговоров никогда недостаточно, если мы хотим решать острые вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки дня", для этого нужны личные встречи. 

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Трамп заявил, что их беседа с Путиным "будет иметь позитив для двух стран". "Я очень рад с вами встретиться, мы уже обсуждали ряд вопросов. И я с нетерпением ожиданию такой возможности, это будет позитив как для России и США, так и для всех, кто причастен", - сказал он.

Путин и Трамп предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ во время своей двусторонней встречи, несмотря на ажиотаж вокруг этих переговоров.

Беседа лидеров прошла без присутствия прессы. Во встрече принимали участие только главы внешнеполитических ведомств РФ и США. Беседа двух лидеров проходила в Конгресс-центре.

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