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В Хельсинки на фоне российско-американского саммита проходят демонстрации

16.07.2018 19:01   1206   0

Несколько демонстраций проходят в разных точках Хельсинки одновременно с переговорами президентов США и России, передает РИА Новости.

В центре Хельсинки, примерно в 100 метрах от президентского дворца, где идут переговоры Трампа и Путина, начался концерт «Авторы за свободу слова».

Как следует из афиши, концерт организован финским отделением ПЕН-клуба (международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов), участвуют также представители ПЕН-клуба из США.

Как сообщается, местные музыканты и писатели представят свои произведения, посвящённые борьбе за свободу. Среди участниц заявлена известная финская писательница Софи Оксанен.

В настоящее время участники настроили аппаратуру и исполняют бардовские песни под гитару. Одна из активисток намерена прочитать перед микрофоном письма осужденного в России за организацию терактов украинского режиссера Олега Сенцова из тюрьмы.

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Причем приглашения на этот концерт разослало посольство Украины в Финляндии.

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«Посольство Украины в Финляндии и PEN America рады пригласить вас на встречу с журналисткой Натальей Каплан и защитником ее двоюродного брата, украинского режиссера и писателя Олега Сенцова, который находится в тюрьме в России уже более 4-х лет… Наталья только что вернулась с посещения Сенцова в исправительной колонии «Лабытнанги» к северу от Полярного круга», - говорится в приглашении посольства. Наталья Каплан также заявлена как одна из участниц концерта.

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В центре Хельсинки много политических активистов, выступающих как против одного из президентов, так и за. Активисты с флагами США, Украины и Грузии, с правозащитными лозунгами общаются с горожанами и журналистами.

Одновременно на Эспланаде проходит шествие против фашизма и расизма, оно сопровождается барабанным боем.

Как сообщается, на Сенатской площади в центре Хельсинки прошло шествие «беременных» двойников Трампа (переодетых активистов) - в защиту беженцев из Мексики и против разделения семей на границе США. А на набережной Телле прошла акция поклонников готической культуры под слоганом «Мы хотим апокалипсиса».

Трамп о встрече с Путиным: «Это хорошее начало для всех»

Финская полиция резюмирует, что в Хельсинки сохраняется порядок и день проходит без происшествий.

Фото: Reuters

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