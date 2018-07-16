В Хельсинки начались переговоры России и США в расширенном составе

В Хельсинки начались российско-американские переговоры в расширенном составе, после завершения личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.



Напомним, встреча в узком составе продолжалась 2 часа 10 минут.

Ранее помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков говорил, что президентов никто ограничивать во времени не будет, и они сами решат, будет ли принято по итогам встречи совместное заявление, пока этого в планах нет.

Каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут - отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.

Напомним, ранее Дональд Трамп положительно оценил встречу один на один с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Как сообщилась ранее, открытая часть переговоров президентов РФ и США в узком составе завершилась рукопожатием, инициатором которого был американский лидер.

Трамп о встрече с Путиным: «Это хорошее начало для всех»