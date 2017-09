В Иране возбудили уголовное дело против Павла Дурова

Прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против создателя социальной сети Vk и мессенджера Telegram Павла Дурова.

Отмечается, что выдвижение обвинений связано с популярностью мессенджера среди боевиков "Исламского государства" (запрещена в РК), а также с его использованием наркоторговцами и торговцами людьми.

Дуров считает, что причины возбуждения против него в Иране уголовного дела не связаны с обвинениями в том, что эта площадка популярна среди террористов.

"Мы активно блокируем в Иране связанный с терроризмом и порнографией контент. Я думаю, что настоящие причины заключаются в другом", - написал Дуров во вторник на своей странице в Twitter.

It seems I am not going to Iran anytime soon – Iran files charges against @telegram CEO