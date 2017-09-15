В Караганде состоялось торжественное открытие Почетного Консульства Грузии в РК

На днях в Карагандинском Центре Бокса им С. Сапиева состоялось торжественное открытие Почетного Консульства Грузии в Республике Казахстан, Карагандинская область.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Казахстан Зураб Абашидзе, Почетный консул Грузии в Республике Казахстан Жанат Тусупбеков, Заместитель Акима Карагандинской области Алмас Айдаров, начальник представитель деловых кругов Грузии Иване Чхартишвили и другие представители региональных и городских властей, экономической и культурной элиты города.

Напутствуя Почетного Консула господин Абашидзе отметил, что на протяжении многих лет между Казахстаном и Грузией сложились дружеские отношения.

«Казахстан, как одно из самых динамично развивающихся государств в Центральной Азии, является весьма важным стратегическим партнером для Грузии. Со дня установления дипломатических отношений, наши страны построили доверительное и взаимовыгодное сотрудничество, укрепили исторические дружественные узы между двумя народами, значительно расширили двустороннюю договорно-правовую базу и торгово-экономические отношения. Отмечу, что с 2005 по 2016 годы валовый приток прямых инвестиций из Казахстана в Грузию составил 343 миллиона долларов», – сказал он.

Мероприятие прошло в формате бизнес - форума, в ходе которого состоялось обсуждение перспективных направлений сотрудничества представителей бизнеса двух стран.

«Карагандинский регион сегодня, как и десятилетия назад – один из промышленных центров Казахстана. В регионе активно развивается бизнес, открываются новые производства, строятся новые партнерские контакты с регионами Казахстана и компаниями за пределами страны… Мы в рамках проекта КМГ Интернешнл ведем свою деятельность на территории Грузии по торговле нефтепродуктами и других услуг под брэндом Ромпетрол-Грузия. За эти годы у нас появилось много друзей, и мы значительно укрепили наши отношения с грузинским народом», - отметил в своем выступлении Почетный консул РК в Грузии Жанат Тусупбеков.

Основными задачами консульства являются продвижение культурного, туристического и торгового обмена, нацеленного на повышение качества покупаемых товаров и получаемых услуг населением Карагандинского региона. «Летний отдых, посещение исторических мест, а также экологические чистые и всеми любимые продукты и напитки из Грузии должны быть напрямую доступны жителям Карагандинской области», - сказал Тусупбеков.

«Карагандинская область, как самая крупная по территории и промышленному потенциалу, представляет собой огромный интерес для сотрудничества с бизнес - сектором Грузии. По своему экономическому, культурному, научному потенциалу, развитости инфраструктуры область занимает ведущее место в РК. В связи с этим открытие консульского учреждения и назначение на должность Почетного Консула Грузии в Карагандинской области многоуважаемого Жаната Тусупбекова будет способствовать налаживанию тесных связей представителей бизнес – сообщества наших стран», - подытожил Зураб Абашидзе.

На протяжении многих десятилетий между Казахстаном и Грузией складывались дружеские отношения. Обе страны являются друг для друга важными стратегическими партнерами. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано до 170 предприятий с участием казахстанского капитала.

Справка:

Жанат Тусупбеков имеет большой профессиональный опыт по успешному управлению компаниями, последние 11 лет – в нефтегазовой отрасли. С мая 2012 года он занимает должность Генерального директора (CEO) группы компаний «KMG International N.V.», а также входит в состав Совета директоров группы. С 2013 года Жанат Тусупбеков является президентом Федерации тяжелой атлетики Казахстана, в мае 2017 года был избран вице-президентом IWF (International Weightlifting Federation). Группа компаний «KMG International» также оказывает постоянную поддержку и содействие Федерациям тяжёлой атлетики в Грузии, Румынии, и Казахстане.