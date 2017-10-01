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В Каталонии началось голосование о независимости от Испании

01.10.2017 15:01   900   0

В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, однако проходит оно далеко не на всех из 2300 участков для голосования.

По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На некоторых из них полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения. Во время стычек с правоохранителями пострадали несколько человек, сообщают РИА Новости.

Так, издание Pais пишет, что Гражданская гвардия Испании заблокировала в провинции Жирона избирательный участок, на котором должен был проголосовать глава каталонского правительства Карлес Пучдемон. Несмотря на это, политику удалось поучаствовать в референдуме. Он проголосовал на избирательном участке Конелья-дель-Терри.

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Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо сообщил, что правоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет на избирательных участках.

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Власти автономного сообщества за час до начала голосования заявили, что отдать свой голос жители Каталонии могут на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности. При этом если там нет или не хватает бюллетеней, то их можно принести из дома. Кроме того, они допустили голосование без конвертов. В Испании во время голосования избиратель должен поместить заполненный бюллетень в конверт и опустить его в урну.

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Как пояснил советник женералитета по иностранным делам Рауль Ромева, "проголосовать можно только один раз". Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул также объявил, что за ходом голосования будет следить "группа академиков и профессионалов по наблюдению за референдумом".

Уже за несколько часов до голосования каталонцы выстроились в очереди перед школами, которые должны стать местами для волеизъявления людей. Несмотря на проливной дождь, тысячи каталонцев вышли на улицы города в ожидании старта голосования.

Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума признаны незаконными.

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Согласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

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