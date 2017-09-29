В Казахстане будет создан антитеррористический морской штаб

Антитеррористический морской штаб будет создан в Казахстане, сообщил заместитель председателя КНБ Даулета Ергожина.

«Предполагается создание морского оперативного штаба. На морской части у нас штабов нет. Поэтому законодательно мы хотим закрепить возможность проведения антитеррористических мероприятий на море», - сказал он журналистам, комментируя законопроект «О внесении изменений в закон «О противодействии терроризму» в кулуарах Министерства юстиции РК.

По его словам, руководитель штаба будет наделен соответствующими полномочиями и сможет принимать оперативные решения на месте.

«Предпосылок (для теракта - Прим ред) нет, но для обеспечения безопасности мы должны предпринимать все меры(...) У нас много морских месторождений: Кашаган, там есть искусственные острова. Это террористически уязвимые объекты», - сказал он, добавив, что подобные штабы есть во многих зарубежных странах.