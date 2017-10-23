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В Казахстане могут изменить правила выдачи ипотеки по «Нұрлы жер»

23.10.2017 14:34   2328   0

О ходе реализации программы «Нұрлы жер» по итогам 9  месяцев рассказал сегодня на заседании Правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает Kursiv.kz.

Так, по словам министра, на сегодняшний день банками рассматривается 32 проекта строительных компаний на 57 млрд тенге.

Женис Касымбек отметил, что реализация 17 проектов на сумму 35 млрд тенге будет продолжена.

«Из них одобрено кредитными советами и банками второго уровня 11 проектов на 12,2 млрд тенге и заключены договоры по 6 проектам на 22,9 млрд. Остальные 15 проектов находятся на рассмотрении», - пояснил министр, докладывая по блоку о строящемся жилье.

Он призвал акиматы более активно взаимодействовать с БВУ и застройщиками по данному направлению.

Согласно данным главы МИР РК, в 2017 году планируется вести в эксплуатацию 10 млн 100 тыс. кв. метров жилья или 99 тыс. единиц жилья.

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Он также рассказал о возникших проблемах по направлению ипотечного кредитования в рамках «Нұрлы жер».

Так, по словам министра, в 14 регионах РК начато предоставление БВУ населению льготной ипотеки на приобретение нового жилья.

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«К настоящему моменту времени банками принято 700 заявлений на 7 млрд тенге. Вместе с тем, итоги выполнения начатого с 2017 года нового направлению по ипотеке показали незначительную эффективность ее реализации», - отметил Женис Касымбек.

Министр уверен, что отставание в реализации  госпрограммы, в первую очередь связано с законодательством, и не все банки хотят участвовать в этом сегменте.

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«А это именно такие вопросы как, например, банки не могут начислять пеню по неуплаченной ипотеке по истечению шести месяцев. В случае просрочки у ипотечника, то он первоначально погашает основной долг, затем проценты. А также судебная практика исключает взыскание единственного залогового жилья", - цитирует Zakon.kz Жениса Касымбека.

Результаты реализации данного направления, по словам министра, «говорят о необходимости дополнительного обсуждения и возможно внесения изменений в саму программу и законодательство».

Он напомнил, что ранее в Национальном банке страны отмечали, что инструмент субсидирования ипотеки является «не совсем рыночным механизмом».

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«Поэтому мы предлагаем в течение месяца совместно с Нацбанком, НПП и АФК еще раз внимательно рассмотреть этот вопрос и внести предложения в правительство по возможным изменениям и корректировке этой программы», - предложил глава МИР РК.

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    33

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    35

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  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
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Там, где есть казахстанский бензин, он более дешевый, Я говорю о чем? О том, что в октябре более 40 процентов бензина АИ-92 в стране, который используется — российского происхождения. Он дороже, в России бензин стоит 220 тенге за литр. Если налоги убрать, там около 200 тенге за литр получается. Поэтому, естественно, он дороже, и поэтому цена в среднем, когда микст происходит между нашим бензином и российским, получается, несколько выше
Канат Бозумбаев
Министр энергетики Республики Казахстан
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