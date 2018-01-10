В Казахстане появится еще один проспект Назарбаева

Сегодня на внеочередной 19-й сессии маслихата ЮКО с предложением назвать проспект Астаны именем Нурсултана Назарбаева выступил председатель постоянной комиссии областного маслихата по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению Умирзак Мелдеханов, сообщает пресс-служба акима области.

Напомним, 30 ноября стало известно о переименовании улицы Фурманова в проспект имени Нурсултана Назарбаева в Алматы.

С предложением назвать проспект Астаны именем Нурсултана Назарбаева выступил председатель постоянной комиссии областного маслихата по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению Умирзак Мелдеханов. Это предложение депутаты маслихата поддержали единогласно.

Отметим, на проспекте Астаны в Шымкенте находится административно-деловой центр ЮКО.

Кроме того, в рамках сессии было рассмотрено 6 вопросов.

В заседании приняли участие аким области Ж.Туймебаев, секретарь областного маслихата К. Балабиев, депутаты областного маслихата, акимы городов и районов, представители областных и территориальных департаментов, руководители управлений и представители СМИ.

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