В Казахстане появится новое государственное предприятие «Тіл қазына». На портале электронного правительства опубликован проект создания казенного предприятия.

«В соответствии с Указом президента Казахстана от 26 октября 2017 года «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику» Правительство РК постановляет: создать республиканское государственное казенное предприятие "Тіл қазына», - говорится в документе.

Как указано в пояснительной записке, целью предприятия является реализация деятельности в сфере дополнительного образования.

Также сообщается, что реализация проекта потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

Предприятие участвует в организации мероприятий по реализации указа о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.

Предприятие будет реализовывать следующие виды работ:

- осуществление лингвистических и других проектов по реализации программы «Духовное возрождение»;

- реализация внедрения программы трехъязычного образования;

- оказание методической помощи по поэтапному переходу казахского алфавита в единую латинскую графику;

- проведение мероприятий, направленных на расширение функционирования государственного языка;

- оказание методической помощи и совершенствование методики обучения на латинской графике специалистов предприятия;

- концепции адекватности перевода визуальной информации и наружной рекламы с кириллицы на латиницу;

- оказание методической помощи по переходу на латинскую графику наглядной информации, названий улиц и т.д.

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Среди задач предприятия - совершенствование методики обучения государственному языку на латинской графике, изучение и заключение передового опыта и современной методики обучения, внедрение методов и технологии обучения, открытие специальных мультимедийных кабинетов по обучению государственному языку на латинской графике, создание компьютерных программ по делопроизводству, а также мультимедийных и онлайн-программ; изготовление и выпуск (издание) на латинской графике учебников, учебных пособий, словарей и учебных программ; оказание координационно-методической помощи центрам по обучению на государственном языке.

Отметим, по плану поэтапного перехода на латинскую графику предполагается создание юридического лица. На это запланировано выделение 602 млн тенге. Идет ли речь о "Тіл қазына", не уточняется.

Как сообщалось ранее, на курсы для учителей по переходу на латиницу планируют выделить более 10 млрд тенге, более 202 млрд тенге планируют выделить на переиздание учебников на латинице. Кроме того, в рамках перехода на латиницу на разработку онлайн-приложений, учебных курсов для детей и взрослых в электронных версиях с применением инновационной IT-технологии планируется выделить 382 млн тенге.

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