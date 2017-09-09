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В Казахстане повысят статус социальных работников

09.09.2017 14:00   601   0

Министерство труда и социальной защиты населения в новой Концепции дальнейшей модернизации системы социального обслуживания отдельное внимание уделило кадровому вопросу. В ведомстве предложили повысить статус социальных работников, сообщает Zakon.kz.

Курируя весьма уязвимую сферу как социальная защита, невозможно не учитывать важность правильного выбора при подборе персонала.

Значимость имеют не только профессиональные навыки, но и человеческие качества. Ведь основная работа проводится с лицами, нуждающимися в поддержке и помощи. Это инвалиды, дети, осужденные, старики, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Как известно,  профессия соцработника не входит в число престижных. Низкая оплата труда, отсутствие мотиваций и перспектив карьерного роста, а также контингент населения, с которыми работают чаще всего социальные работники, и послужили причиной столь невысокого мнения о столь нужном труде.

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Все эти моменты были учтены при подготовке Концепции и предложена системная работа для повышения статуса соцработников, их роли, постоянного повышения квалификации, совершенствования кадрового обеспечения в целом.

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Стоит отметить, что в настоящее время, среди соцработников преобладают специалисты со средним профессиональным образованием, но предстоящая модернизация системы породит новые требования. Возникнет потребность в специалистах различного профиля с высшим образованием - социальных консультантах, психологах, специалистов в области педагогики, права, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, геронтологии.

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Как сообщили в Министерстве, пересмотрены подходы к определению функциональных обязанностей и квалификационных требований к персоналу. В частности, должностные инструкции работников, оказывающих услуги на дому или в организациях, поддерживающих полустационарный режим работы, изменятся с учетом оказываемых ими видов услуг.

В ведомстве считают, что пришло время планировать рабочий график с учетом потребностей, режима пациента, не теряя при этом в заработной плате.

Получит развитие и система непрерывного профессионального образования работников системы социального обслуживания. Для этого будут разрабатываться стандарты непрерывного профессионального образования с возможностью независимой оценки компетенций медицинских работников.

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Кроме того, будут подготовлены профессиональные стандарты социальных работников на соответствие требованиям работодателей. Стоит отметить, в разработке примут участие местные исполнительные органы, а также поставщики услуг.

Для повышения квалификации каждые 3 года соцработники будут проходить переподготовку на краткосрочных курсах, чтобы подтверждать сертификаты знаний, умений и навыков. Для социальных же работников, уже занятых в системе, предусмотрены краткосрочные курсы повышения квалификации.

В Министерство труда считают, что для поддержания стимула и усиления мотивации сотрудников, а также предупреждения преждевременного «выгорания» будет проведено совершенствование оплаты труда работников.

В частности, разработана система показателей результативности профессиональной деятельности специалистов.

Таким образом, оплата труда будет дифференцированной и зависеть от оценки навыков и умений специалистов, уровня профессиональной компетентности и качества выполнения должностных обязанностей.

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Также рассматривается возможность предоставления социальным работникам социальной поддержки, особенно для молодых специалистов в сельской местности.

Как сообщается, соцработники могут, кроме всего прочего, получить обучение за счет работодателя.

Как отмечают в ведомстве, будет создана и Единая база социальных работников. В которой будет собрана  полная информация о квалификации социальных работников, видах оказываемых ими услуг, уровне их предоставления и результатах работы. Доступ к базе будут иметь все потребители услуг, что позволит им воспользоваться правом выбора социальных работников. Кроме прозрачности деятельности социальных служащих, это также создаст здоровую конкуренцию и окажет влияние на оплату их труда.

Планируется, что реализация озвученных в Концепции задач по модернизации системы, в частности кадрового обеспечения, станет поворотным моментом в истории социальной сферы страны. Откуда будет брать точку отсчета новое время, новые возможности для социальных работников. И недалек тот день, когда трудиться в системе соцобслуживания будет престижно и материально выгодно.

  • Источник:
  • Zakon.kz
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