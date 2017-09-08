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В Казахстане предлагают создать независимый орган по «зеленой» энергетике

08.09.2017 18:26   723   0

Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана предложила реформировать Министерство энергетики с передачей функций в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и экологии в независимый орган. Об этом сказал гендиректор этой ассоциации Арман Кашкинбеков, выступая на программной сессии в рамках XI Евразийского форума KAZENERGY.

«Самый главный вопрос мы передали в Администрацию Президента и Правительство - воссоздание независимого органа по «зеленой» энергетике и экономике в Казахстане. При всем уважении коллегам из Минэнерго, пока ВИЭ и экология находятся в Минэнерго наряду с углем и нефтью, то есть «загрязнители» командуют над экологами, мы не ожидаем их бурного развития», - цитирует Армана Кашкинбекова МИА «Казинформ».

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«Чтобы этого не произошло, мы сейчас, совместно с другими экологическими организациями Казахстана, предлагаем следующие меры», - сказал Арман Кашкинбеков.

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Он подчеркнул, что прежде всего, это поддержка выступлений и курса, задаваемого президентом страны по постепенному отходу от субсидии в традиционный сектор, повышение тарифов при условии обеспечения платежеспособности населения и поддержки особо уязвимых слоев.

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Кроме того, Арман Кашкинбеков предложил разработать госпрограмму развития отрасли ВИЭ в Казахстане, аналогичной госпрограмме развития агропромышленного комплекса.  

«В ней нужно блоками включить меры, исполнителей, дедлайны по законодательным реформам, решению проблем с финансированием», - пояснил спикер.

По его словам, в настоящее время доля ВИЭ в Казахстане составляет менее 1 %.

«Мы отстали от других стран. Это с одной стороны плохо, с другой - ничего страшного не произошло. Мы молодая страна, избежав ошибки других стран, выработав госпрограмму и определив шаги развития,  сможем двинуться вперед так же, как это сделал Китай, - за три года», - заключил Арман Кашкинбеков.

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Страны не относящиеся к ОПЕК, в которые входят Россия и Казахстан, в первую очередь, Мексика, более чем на 90% выполняют свои обязательства по соглашению с ОПЕК. Страны ОПЕК выполняют меньше свои обязательства, чем не входящие в ОПЕК. В первую очередь, это касается Ливии и Нигерии. Мы более склонны выполнять соглашения
Канат Бозумбаев
министр энергетики Республики Казахстан
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