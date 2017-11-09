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В Казахстане предлагают увеличить госпошлину за разводы

09.11.2017 14:41   963   0

Депутат сената Али Бектаев в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК предложил установить пошлину за расторжение брака в повышенном размере.

Сенатор считает, что такая мера сможет помочь сохранить казахстанские семьи. Он отметил, что за последние 5 лет количество разводов составило более 51 тысячи, увеличившись на 4 тысячи.

«Число разводов среди молодых в сельских местностях тоже растет. Нельзя говорить, что причиной текущей ситуации является только социально-экономические проблемы. Главная причина - это снижение воспитания», - цитирует МИА «Казинформ» Али Бектаева.

Он также отметил, что в обществе истощаются семейные ценности. Число стариков в домах престарелых выросло на 26% за последние 5 лет. И у 40% из них дети живы.

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Согласно данной статистике, сенатор предложил принять в Казахстане госпрограмму по поддержке семьи, развитию семейных ценностей. В ее рамках Али Бектаев видит появление научно-исследовательского института «Семья и брак» при министерстве образования и науки, при отделах загса - центров психологической консультаций психологов.

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Кроме того, сенатор советует зачислить время нахождения в отпуске по уходу за ребенком в общий трудовой стаж, выпускать через госзаказ книги с опытом лучших семей и ввести в КоАП статью о применении административной меры к родителям, чьи дети пошли на проступок или преступление.

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