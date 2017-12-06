В Казахстане пытались создать религиозную политическую партию

Сегодня, выступая на круглом столе в Сенате Парламента, министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев рассказал о попытке создать в Казахстане политическую партию на основе религии.

Нурлан Ермекбаев сообщил, что некоторые казахстанцы открыто говорят о том, что они являются последователями деструктивных религиозных течений. По его словам, сегодня такие явления встречаются во многих регионах.

«В определенном уровне это касается и работы местных государственных органов. Одна из причин этого - либеральный характер государственной политики и законодательства в первые годы независимости страны. По другому говоря, открылась дорога к вероисповеданию. Закон 1992 года «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» предоставил неограниченные возможности для пропаганды веры. Например, в то время для того, чтобы открыть религиозное объединение, достаточно было 10 человек», - цитирует МИА «Казинформ» министра.

Он также проинформировал, что за последние 20 лет количество религиозных объединений в стране выросло в 7 раз.

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«Наряду с этим, усилилось влияние иностранных миссионеров, росли показатели незаконных религиозных услуг, появлялись первые представители радикального ислама, возросли противостояние между конфессиями, а также факты принудительного привлечения к религии», - пояснил министр.

Нурлан Ермекбаев добавил, что были попытки и политизировать религию.

«Группа граждан пыталась создать партию на основе ислама. В такой ситуации в 2011 году был принят новый Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Этот Закон урегулировал ряд важных правовых аспектов религиозной деятельности и привел ее в порядок», - привел пример министр.