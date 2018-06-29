В Казахстане создано Министерство общественного развития

Президент РК Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества, сообщает Акорда.
Ниже приводится текст указа.
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции РК ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан в Министерство общественного развития РК.
2. Передать министерству функции и полномочия Министерства культуры и спорта РК по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.
3. Правительству Казахстана обеспечить:
1) перераспределение штатной численности вышеуказанных государственных органов;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
4. Внести в Указ президента РК от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:
в пункте1:
строку «Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«Министерство общественного развития Республики Казахстан».
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5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию президента РК.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Фото:Akorda.kz