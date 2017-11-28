В Казахстане выработают собственную модель трактовки ислама. Об этом заявил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев сегодня на международной научно-практической конференции «Идентичность и единство: казахстанский путь и модель Нурсултана Назарбаева».

«Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание участников конференции на совместный проект нашего министерства и Духовного управления мусульман Казахстана. Сегодня мы приступили к выработке казахстанской модели понимания и трактовки священных книг ислама. Сформирована специальная группа учёных для разработки научной основы такой казахстанской модели понимания ислама», - цитирует МИА «Казинформ» министра.

Он также дополнил, что данная модель будет базироваться на духовных, морально-этических ценностях и уважении прав всех граждан, независимо от их отношения к религии.

«Она позволит сочетать стремление части людей к вере с умеренностью и критичным осмыслением религиозных предписаний», - добавил министр.

Стоит отметить, целью конференции «Идентичность и единство: казахстанский путь и модель Нурсултана Назарбаева» является обсуждение проблем формирования идентичности в разных странах мира с акцентом на казахстанский опыт, презентация казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, известной как «модель Нурсултана Назарбаева».

Еще несколько стран подтвердили готовность прибыть на конференцию ОПЕК

В конференции приняли участие ученые и исследователи из Казахстана, России, Германии, Индии, Ирана и Кыргызстана.