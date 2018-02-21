В Казахстане выставляют на продажу пустующие мечети

В Казахстане планируется ввести стандарты строительства мечетей и церквей, сообщил сегодня министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на заседании коллегии министерства.

Нурлан Ермекбаев сообщил, что в министерство поступают жалобы на то, что мечети и церкви остаются без присмотра, являются малопосещаемыми, построены в оживлённых местах и не имеют парковки или беспокоят население громкими голосами и звонами.

«В некоторых случаях считается, что модно строить мечеть. Но при этом не учитывается тот факт, что в мечети нет имама или населению будет сложно ее содержать», - рассказал министр.

Так, по словам министра, в итоге некоторые из пустующих мечетей выставляют на продажу.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 3600 мечетей, 84 из них пустуют.

«Пришло время отрегулировать процесс строительства религиозных сооружений, в том числе мечетей. Для мусульман мечеть является домом Бога, и она должна быть чистой и удобной. Помещения должны быть соразмерны количеству посетителей и иметь необходимую инфраструктуру. Должны быть четкие стандарты для того, чтобы получать разрешение на возведение религиозного сооружения», - заключил Нурлан Ермекбаев.

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