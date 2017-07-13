В конгрессе США призвали к импичменту Трампа

Два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональда Трампа. Это следует из резолюции, распространенной самим Шерманом.

"Президента США Дональда Трампа подвергнуть импичменту за серьезное преступление, проступок, согласно закону об импичменте в рамках законодательства США", — предлагают конгрессмены.

Шерман и Грин утверждают, что Трамп якобы препятствовал правосудию в ходе расследования "связи" его предвыборной кампании с Россией.

По их мнению, Трамп "нарушил клятву президента в части защиты Конституции", а именно — использовал служебное положение "для давления на расследование российского вмешательства". Конгрессмены уверены, что именно это привело к увольнению экс-директора ФБР Джеймса Коми.