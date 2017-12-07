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В МИД РК обеспокоены ситуацией вокруг Иерусалима

07.12.2017 16:39   1148   0

Казахстан выражает обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг ситуации со статусом города Иерусалим и призывает все вовлеченные стороны проявить сдержанность, сообщает пресс-служба МИД РК.

Выступая за сохранение существующего статуса Иерусалима, Казахстан подтверждает свою приверженность палестино-израильскому урегулированию на основе международного права, соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН 181 (1947), 242 (1967), 338 (1973), 2334 (2016) и Арабской мирной инициативы от 2002 года.

Решение палестино-израильского конфликта должно осуществляться по принципу «два государства для двух народов», который предусматривает создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН продолжит оказывать полную поддержку процессу восстановления стабильности в регионе как неотъемлемого условия для установления мира на Ближнем Востоке.

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Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) начнет работу с января 2018 года, официальное открытие запланировано на июль 2018 года. Об этом сообщил глава МФЦА Кайрат Келимбетов. А как Вы считаете, нужно ли МФЦА Казахстану?
  • Да, это новая альтернативная площадка Казахстанской фондовой бирже

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Министерство иностранных дел
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