В МИД РК обеспокоены ситуацией вокруг Иерусалима

Казахстан выражает обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг ситуации со статусом города Иерусалим и призывает все вовлеченные стороны проявить сдержанность, сообщает пресс-служба МИД РК.

Выступая за сохранение существующего статуса Иерусалима, Казахстан подтверждает свою приверженность палестино-израильскому урегулированию на основе международного права, соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН 181 (1947), 242 (1967), 338 (1973), 2334 (2016) и Арабской мирной инициативы от 2002 года.

Решение палестино-израильского конфликта должно осуществляться по принципу «два государства для двух народов», который предусматривает создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН продолжит оказывать полную поддержку процессу восстановления стабильности в регионе как неотъемлемого условия для установления мира на Ближнем Востоке.