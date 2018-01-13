В Москве прошла встреча министра иностранных дел России с послом Казахстана

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетовым, передает Kazakhstan Today

По информации МИД РФ, состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-казахстанского сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене, в частности, в рамках председательства Казахстана в СБ ООН в январе текущего года.

«Беседа прошла в традиционной для отношений двух стран теплой и доверительной атмосфере», - отмечается в сообщении ведомства.