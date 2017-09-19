В Нью-Йорке стартует 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

19 сентября в Нью-Йорке стартует общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с участием более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел.

В течение пяти дней они будут обсуждать вопросы предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбы с последствиями изменения климата, социально-экономического развития и другие глобальные проблемы современности.

В предстоящую неделю на трибуну Генассамблеи поочередно поднимутся представители 193 государств-членов ООН, Ватикана и Палестины, наделенных статусом наблюдателей при всемирной организации, а также Европейского союза.

По данным ТАСС, в секретариате ООН ожидается, что в работе форума примут участие 90 глав государств и 39 глав правительств.

Первыми на ГА пройдут выступления генсека ООН Антониу Гутерреша и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что недавно Трамп открыто заявил о поддержке намерения Гутерреша реформировать ООН.

"Я хотел бы поблагодарить генерального секретаря Антониу Гутерриша за то, что он к нам присоединился и остается приверженным реформе ООН... Я приветствую, что он разделяет мнение по реформированию ООН, чтобы лучше служить интересам людей, которых мы представляем", - сказал Трамп.

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По его словам, США также поддерживают старания генсека "провести ревизию всей системы и поиск методов улучшения ООН".

Вместе с тем глава США отметил, что "в последние годы ООН не полностью раскрывает свой потенциал, из-за бюрократии и плохого управления".

Программа

В первый день дебатов запланированы выступления 37 ораторов, включая лидеров Армении, Афганистана, Бразилии, Египта, Израиля, Литвы, Польши, Турции, Узбекистана, Франции, ЮАР, эмира Катара и принца Монако. Во второй день выступят 29 человек, включая президентов Азербайджана, Ирана и Украины, а также премьер-министров Великобритании и Японии.

На 21 сентября запланировано выступление лидеров Грузии, Ирака, Йемена, Кипра, Ливана, Сербии, Южной Кореи, а также министры иностранных дел России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

22 сентября в пятницу с трибуны ООН выступит премьер-министр Молдавии, а также главы МИД Австрии, Кубы и Объединенных Арабских Эмиратов. В тот же день ожидается выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо, к которому будет приковано большое внимание в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове.

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В субботу запланированы выступления глав МИД Боливии, Индии, Саудовской Аравии и Сирии, а в последний день общих прений, 25 сентября, к Генассамблее обратятся менее 10 человек, в том числе представители Ватикана и Туркмении.