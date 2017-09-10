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В ОИС приняли отчет по ситуации в Мьянме

10.09.2017 18:12   675   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Участники Организации Исламского сотрудничества призывают мировое сообщество оказать помощь в мирном разрешении ситуации в Мьянме.

Вопрос о ситуации в Мьянме, где власти с конца августа 2017 года проводят спецоперацию против исламских боевиков, неизбежно должен был "всплыть" в повестке дня первого Саммита ОИС по науке и технологиям в Астане 10 сентября. Поскольку в результате этой спецоперации, начавшейся в штате Ракхайн после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели атаку на полицейские посты и армейские казармы, в соседний Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

Участвовавший в астанинском Саммите ОИС президент Бангладеш Абдул Хамид попросил у международного сообщества помощи в разрешении ситуации в соседней Мьянме, поскольку официальная Дакка не в состоянии в одиночку решить проблемы массово мигрирующих на территорию Бангладеш мусульман-рохинджа.

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"Я хочу обратиться с призывом к международному сообществу, в частности, к Организации Исламского сотрудничества помочь нам решить проблему и обеспечить возвращение этих мусульманских сообществ на свои родные земли, чтобы им были предоставлено право и возможность жить в безопасности и стабильности", — сказал Абдул Хамид.

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Исламского банка развития

Первым же проблему мусульман Мьянмы обозначил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, призвавший конфликтующие в этой стране стороны к немедленному прекращению огня и диалогу в рамках ООН. Казахстанский лидер подчеркнул, что от террористической деятельности исламских радикалов страдает сама исламская умма: во-первых, мусусльмане сами становятся жертвами террористических атак, а, во-вторых, террористическая деятельность радикалов сопровождается распространением исламофобии - и в результате преступные деяния против мусульман увеличиваются с каждым годом.

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Нурсултан Назарбаев призвал к прекращению конфликта в Мьянме

"Мы выражаем обеспокоенность по недавнему конфликту в Мьянме и призываем все стороны к немедленному прекращению насилия и к диалогу в рамках ООН", — заявил Нурсултан Назарбаев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил что Баку категорически осуждает "акты резни и массового насилия против мусульман-рохинджа" в Мьянме. И призвал международные организации, мировое сообщество, а также политических и религиозных лидеров предпринять шаги, необходимые для разрешения ситуации - по словам Ильхама Алиева, 8 сентября Азербайджан направил беженцам-рохинджа гуманитарную помощь в размере 100 тонн продовольствия.

Нурсултан Назарбаев предложил создать исламский аналог "Большой двадцатки"

"К сожалению, мусульмане везде в мире переживают трудности. Мы, конечно, должны использовать всю нашу энергию, все наши усилия, чтобы укреплять единство и сотрудничество, чтобы преодолевать данные трудности, — поддержал выступления своих коллег президент Турции Реджеп Эрдоган. - В Мьянме наши мусульманские братья сталкиваются с очень жестоким обращением, их заставляют покидать свои дома. Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить это несправедливое отношение к ним. Вместе с правительством Мьянмы и Бангладеша мы хотим работать вместе для того, чтобы предотвратить эту человеческую драму", — добавил он.

И заявил, что Турция готова оказать помощь Бангладеш в обустройстве беженцев из Мьянмы. И в итоге 10 сентября на Саммите ОИС был принят итоговый отчет по вопросам мусульман-рохинджа Мьянмы.

"В своей речи я говорил о трагических событиях в Мьянме. По инициативе турецкой стороны на эту тему был разработан итоговый отчет председателя заседания глав государств и правительств по вопросам мусульман-рохинджа Мьянмы в рамках саммита ОИС по науке и технологиям. Если нет возражений, примем этот отчет", - обратился к участникам Саммита Нурсултан Назарбаев, представляя итоговый документ форума - Астанинскую декларацию Саммита ОИС.

Глава Казахстана призвал исламский мир к модернизации сознания

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