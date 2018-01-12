В ООН высоко оценивают работу Казахстана на посту председателя Совбеза

Помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча рассказал о значении председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН в ходе онлайн-брифинга для казахстанских и иностранных СМИ в СЦК, сообщает пресс-служба МИД РК.

По его словам, в этом месяце Казахстан будет играть исключительно важную роль в Совете Безопасности ООН.

Говоря о предстоящих на следующей неделе важных мероприятиях с участием Нурсултана Назарбаева по вопросам ядерного разоружения и мерам доверия, а также министерских дебатах по вопросам Центральной Азии и Афганистана, Мирослав Енча отметил, что Казахстан внесет конкретный вклад в решение важных вопросов, которые представляют опасность для будущего.

«Я думаю, что Казахстан хорошо использует свою роль страны, которая внесла важный вклад в укрепление мира и стабильности в Центральной Азии. Это вопросы ядерного разоружения, закрытие Семипалатинского ядерного полигона, создания зоны безъядерного оружия в этом регионе. По инициативе Казахстана был учрежден Международный день действий против ядерных испытаний. Казахстан продолжает свою деятельность в этом направлении», – сказал представитель ООН.

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Он подчеркнул, что личное участие главы Казахстана в тематическом брифинге СБ ООН «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» в условиях роста напряженности и опасности распространения ядерного оружия подтверждает высокое значение, которое Казахстан придает этой глобальной проблеме.

«Добровольно отказавшийся от ядерного оружия Казахстан и его лидер пользуются высоким авторитетом в вопросе нераспространения ядерного оружия, и продвигают тему ядерного разоружения на глобальном уровне. Хотелось бы видеть такие шаги и в других регионах», – добавил Мирослав Енча.

Он также напомнил, что Казахстан является страной, по инициативе которой было создано СВМДА.

Кроме того, спикер рассказал о вкладе Астаны в урегулирование конфликта в Сирии.

«Вклад Астанинского процесса в поиск решения проблемы конфликта в Сирии огромен. Это снижение напряженности, создание зон деэскалации. Самое важное, что эти встречи поддерживают политический процесс решения этой проблемы, который проходит в Женеве под руководством Спецпосланника Генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры», – отметил Мирослав Енча.

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В ходе онлайн-брифинга также выступили представители Департамента общественной информации ООН, которые рассказали журналистам о новшествах и специфике работы официального веб-сайта Организации и Совета Безопасности ООН. Они рассказали о возможностях освещения мероприятий ООН в режиме онлайн.