В Павлодарской области некоторые участки дорог передадут на содержание крестьянским хозяйствам

Аким Павлодарской области Булат Бакауов во время рабочей поездки в Железинский район предложил варианты ремонта автодорог региона, передает Kursiv.kz.

Как отмечается в сообщении пресс-службы акима Павлодарской области, проехав по некоторым участкам трассы Башмачное – Озерное, глава региона Булат Бакауов обратил внимание на качество районных дорог.

«Роженицу по таким дорогам не повезешь. В Железинском районе сложный грунт - плывун, но нам необходимо обеспечить проезд к населенным пунктам. Сегодня в Павлодарской области около 67% дорог в хорошем состоянии, однако есть отдаленные населенные пункты, куда ремонт еще не дошел», - отметил аким.

Он заявил, что некоторые участки дорог можно передать на содержание крупных крестьянских хозяйств, чья сельскохозяйственная техника по ним передвигается.

Глава региона поручил после восстановления дороги между селами Башмачное и Озёрное в районе села Алаколь закрепить этот дорожный участок за крестьянским хозяйством «Пахарь», которое могло бы получать плату за обслуживание дороги.