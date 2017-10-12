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В пресс-службе премьер-министра РК сделали заявление касательно Кыргызстана

12.10.2017 17:37   707   0

В связи с обращениями ряда СМИ касательно информации премьер-министра Кыргызской Республики С. Исакова от 11 октября 2017 года на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе, пресс-служба премьер-министра РК официально заявляет:

"Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (РФ) переговоров президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводилось.

Имел место краткий подход г-на С. Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook.

Во-вторых, информация о том, что президент Казахстана «дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе» не соответствует действительности.

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На самом деле Правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу.

Как сообщалось в казахстанских СМИ ранее, в настоящее время Пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими МВД, Комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.

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Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан.

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Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится.

Главная цель плановой пограничной операции – пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

В свою очередь, Пограничная служба Кыргызской Республики также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана".

Пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации.

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млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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