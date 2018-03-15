В РК могут создать отдельное ведомство для проведения оценки медицинских технологий

Об этом сообщил сегодня в Астане в ходе круглого стола «Оценка медицинских технологий в стратегическом управлении и регулировании здравоохранения: принятие решений на национальном и региональном уровне в рамках системы финансирования лекарственного обеспечения» доктор Кшиштоф Ланда.

По его словам, оценка медицинских технологий (ОМТ) является единственным инструментом, который позволяет оценить эффективность расходования средств и добиться их эффективного использования.

«Есть две пути внедрения ОМТ на государственном уровне. Первый, так называемый «легкий» путь подразумевает, что фармацевтические компании берут на себя подготовку заявки и проведение оценки медтехнологий, с подготовкой соответствующих отчетов. Второй путь, «тяжелый», подразумевает создание государством отдельного ведомства - Агентства ОМТ, наймом специалистов и сотрудников, которые и будут заниматься подготовкой отчетов по оценке медицинских технологий. Платить за это будет государство», - пояснил эксперт.

Руководитель Центра рационального использования лекарственных средств и медтехнологий РЦРЗ Табаров Адлет, в свою очередь, сообщил, что ОМТ в стране начал проводится с 2009 года. С 2011 года Всемирный банк обучил ряд экспертов по оценке медицинских технологий, то есть с этого периода, например, перечень высокотехнологичных медуслуг формировался на основании ОМТ.

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«На сегодня мы сами готовим эти отчеты ОМТ, то есть у нас «тяжелый» путь. В год около 30-40 отчетов проходит. Это делает отдел из 5 человек. Предпочтительнее, конечно, смешанный тип ОМТ, с тем, чтобы для лекарственных средств эту оценку проводили фармкомпании. Для нелекарственных технологий - операции и так далее - министерство здравоохранения, не привлекая какие-то агентства. Отчеты по более сложным, комплексным вопросам, например, когда требуются и лекарства и технологии по какой-то нозологии, трансплантация каких-то органов, - минздрав совместно с фармкомпаниями», - сказал он журналистам.

При этом директор департамента по продвижению специализированных продуктов и доступа на рынок компании SANTO Ирина Чублукова отметила готовность составлять отчеты ОМТ.

«С позиции индустрии мы видим, что как раз таки легкая модель позволит сделать систему более транспарантной, прозрачной, рациональной. То есть если мы как производители полагаем, что это лекарственное средство может быть включено в систему возмещения затрат, то мы зная, все этапы как пройти этот путь, и имея руководство по оценке медтехнологий, сможем в соответствии с требованием этого руководства, подготовить данное досье и представить в экспертный орган по ОМТ. который проведет аудит и вынесет решение. Здесь индустрия включена в процесс формирования списков возмещения затрат как инициативный заявитель», - сказала она «Къ».

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В свою очередь президент Ассоциации оценки технологий здравоохранения, доказательной медицины и фармакоэкономических исследований Александр Кастюк сообщил изданию, что в целом легкая модель ОМТ используется сейчас в большинстве стран мира.

«Это некий аутсорсинг многих процессов, который позволяет оптимизировать финансовые и временные затраты страны на проведение оценки медицинских технологий и добиваться больших результатов с использованием меньших ресурсов со стороны государства, либо страховой компании. Это более экономичный и эргономичный подход. Поэтому на мой взгляд, для Казахстана, как страны, которая находится в периоде становления системы ОМТ и с учетом ограниченности ресурсов, это самый оптимальный путь (внедрение легкого пути ОМТ – «Къ»), - сказал он.

При этом он сообщил, что фармацевтическая индустрия на сегодня гораздо лучше готова к введению ОМТ, чем плательщик.

«Это тот тренд, который выстроен во всем мире, и если не брать в расчет отечественного производителя, который в основном производит дженерики и малоинновационные препараты, то на мировой рынке все фармкомпании к этому готовы. Это на самом деле четкий и измеримый подход, который повышает, во-первых, прозрачность принятия решений, объективизирует данные, на основе которых принимаются решения, и, во-вторых, позволяет избежать максимально коррупционных и прочих неблагоприятных рисков», - отметил Александр Кастюк.

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Справка:

Оценка медицинских технологий (ОМТ) представляет собой комплексный междисциплинарный подход, применяемый для анализа политики в области здравоохранения, основанный на изучении отдельных последствий применения существующих и новых технологий оказания медицинской помощи. Оценка медицинских технологий проводится для обоснования принимаемых решений и формирования политики в области здравоохранения на основе объективной информации. При этом подходе оцениваются следующие медицинские технологии: лекарственные средства, медицинское оборудование, процедуры, организационные структуру системы здравоохранения.