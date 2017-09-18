В РК могут ужесточить наказание за сомнительное религиозное обучение детей

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев в ходе правительственного часа выступил за совершенствование механизма постоянного масштабного мониторинга и быстрой блокировки информации, содержащей пропаганду идей терроризма и религиозного экстремизма в Интернете, а также ужесточение наказания за сомнительное религиозное обучение детей.

«Система блокировки существует, но, видимо, там есть соответствующие процедуры, которые надо проходить, поэтому блокировка такого рода информации в Интернете сегодня занимает определенное время. Нужно этот процесс пересмотреть, чтобы можно было бы моментально при необходимости блокировать такого рода информацию», - цитирует Today.kz Маулена Ашимбаева.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности заявил, что, если для реализации этих мер необходимы дополнительные законодательные изменения, то депутаты готовы рассмотреть этот вопрос.

Он также подчеркнул важность совершенствования правовой базы для регулирования общественных отношений в религиозной сфере.

В Нью-Йорке стартует 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

По его словам, в конце 2017 года правительство планирует внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

«Нам предстоит всестороннее обсуждение законопроекта в мажилисе с представителями религиозных организаций, НПО и экспертов. Уверен, что в результате общих усилий мы подготовим качественный закон, который будет работать на стабильность в религиозной сфере», - пояснил парламентарий.

Кроме того, Маулен Ашимбаев заявил, что вовлечение детей в деятельность сомнительных религиозных структур требует ужесточения наказания.

По информации спикера, на сегодняшний день в Казахстане функционируют около тысячи учебных заведений, которые ежегодно обучают религии порядка 30 тысяч детей.

Он отметил, что данные учебные заведения именуются центрами обучения, интернатами, летними лагерями, фондами и курсами.

«В большинстве случаев мы эту информацию постарались проверить, уполномоченные органы не владеют сведениями об их деятельности. По данным Генпрокуратуры, среди них есть достаточно сомнительные центры», - сказал депутат.

Напомним, глава Министерства по делам религий и гражданского общества РК ранее рассказал, что религиозный фанатизм является источником серьезных рисков и конфликтов, а существование деструктивного религиозного течения «Таблиги Джамаат» в Жамбылской области - это результат влияния извне.

В ЕАЭС предложили маркировать обувь, лекарства и драгоценности