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В Казахстане намерены увеличить число туристов до 3,2 млн человек

18.10.2017 15:51   2539   1

О проводимой работе в сфере туризма рассказала вице-министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Как сообщила Актоты Раимкулова, в республике в результате работы должно существенно увеличиться количество рабочих мест в сфере туризма.

«На самом деле в рамках формирования туристического продукта было поддержано увеличение на три года в сумме 3,3 миллиарда тенге, то есть каждый год на 1,1 миллиард тенге. Увеличение было связано с созданием в 2017 году нацкомпании «Казахтуризим» с бюджетом в 635 миллионов тенге», - цитирует МИА «Казинформ» Актоты Раимкулову.

Она добавила, что в рамках проектного управления планируется увеличение рабочих мест до 417 тысяч.

Вице-министр уверена, что существенно увеличится и количество туристов.

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По ее словам, в 2017 году и в последующие годы, министерство планирует продвижение на веб-портале «BBC worldnews», что обходится в 124 млн тенге.

«По поводу вопроса про рабочие места, то предполагаем увеличение до 417 тысяч рабочих мест, а по поводу туристов, то мы планируем увеличение на 30%, а это 3,2 миллиона туристов. Берем сравнительно с 2016 годом, потому что в этот год был ЭКСПО - уникальный случай», - отметила Актоты Раимкулова.

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19 октября 09:37
Николай
3.2 миллиона туристов, это просто нереальная цифра! Это очковтирательство! Я бы поставил под сомнение деятельность людей фантазурующих без видимых на то оснований!
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Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
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  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    0

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    3

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    1

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    1

  • 5. Мне все равно
    1

Цифра дня
138,59
млрд тенге
вложил ЕНПФ в банки Франции, Голландии и Канады
Цитата дня
Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше
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президент Кыргызстана
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