В Казахстане намерены увеличить число туристов до 3,2 млн человек

О проводимой работе в сфере туризма рассказала вице-министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Как сообщила Актоты Раимкулова, в республике в результате работы должно существенно увеличиться количество рабочих мест в сфере туризма.

«На самом деле в рамках формирования туристического продукта было поддержано увеличение на три года в сумме 3,3 миллиарда тенге, то есть каждый год на 1,1 миллиард тенге. Увеличение было связано с созданием в 2017 году нацкомпании «Казахтуризим» с бюджетом в 635 миллионов тенге», - цитирует МИА «Казинформ» Актоты Раимкулову.

Она добавила, что в рамках проектного управления планируется увеличение рабочих мест до 417 тысяч.

Вице-министр уверена, что существенно увеличится и количество туристов.

По ее словам, в 2017 году и в последующие годы, министерство планирует продвижение на веб-портале «BBC worldnews», что обходится в 124 млн тенге.

«По поводу вопроса про рабочие места, то предполагаем увеличение до 417 тысяч рабочих мест, а по поводу туристов, то мы планируем увеличение на 30%, а это 3,2 миллиона туристов. Берем сравнительно с 2016 годом, потому что в этот год был ЭКСПО - уникальный случай», - отметила Актоты Раимкулова.

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