В РК предлагают разрешить медикам работать в нескольких местах

Министерство труда и социальной защиты РК предлагает снять запрет на работу по совместительству работникам сферы здравоохранения, занятых на работах с вредными условиями труда.

Вице-министр Биржан Нурымбетов представил соответствующий законопроект в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, в первую очередь, такое предложение связано с зарплатой медиков.

В то время, когда средняя заработная плата по стране составляет 150 тысяч тенге, у работников здравоохранения -113 тысяч тенге. И норма работы по совместительству существует в Трудовом кодексе больше в целях защиты здоровья медработников и врачей, нежели в целях обеспечения их зарплатой.

«Суть в том, что всё-таки в какой-то степени мы пошли на это и начали учитывать маленькую зарплату. Хотя, наверное, правильно было бы поднять зарплату тому же медработнику, и тогда эта проблема не стояла бы. Но на сегодняшнем этапе мы долго обсуждали с депутатами и такую поправку вам сейчас вносим. Если вы одобрите, она пройдёт. Второй момент - то, что у нас есть рабочие места с вредными условиями труда - это очень огромный список. Это работа с химикатами, лаборанты и так далее. Поэтому мы, учитывая эти два обстоятельства, решили их поддержать и снять запрет и разрешить им работать по совместительству», - цитирует МИА «Казинформ» вице-министра.

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Он также отметил, то качество оказываемых услуг медработниками регулируется работодателем.