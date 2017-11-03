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В РК предлагают разрешить медикам работать в нескольких местах

03.11.2017 18:30   824   0

Министерство труда и социальной защиты РК предлагает снять запрет на работу по совместительству работникам сферы здравоохранения, занятых на работах с вредными условиями труда.

Вице-министр Биржан Нурымбетов представил соответствующий законопроект в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, в первую очередь, такое предложение связано с зарплатой медиков.

В то время, когда средняя заработная плата по стране составляет 150 тысяч тенге, у работников здравоохранения -113 тысяч тенге. И норма работы по совместительству существует в Трудовом кодексе больше в целях защиты здоровья медработников и врачей, нежели в целях обеспечения их зарплатой.

«Суть в том, что всё-таки в какой-то степени мы пошли на это и начали учитывать маленькую зарплату. Хотя, наверное, правильно было бы поднять зарплату тому же медработнику, и тогда эта проблема не стояла бы. Но на сегодняшнем этапе мы долго обсуждали с депутатами и такую поправку вам сейчас вносим. Если вы одобрите, она пройдёт. Второй момент - то, что у нас есть рабочие места с вредными условиями труда - это очень огромный список. Это работа с химикатами, лаборанты и так далее. Поэтому мы, учитывая эти два обстоятельства, решили их поддержать и снять запрет и разрешить им работать по совместительству», - цитирует МИА «Казинформ» вице-министра.

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Он также отметил, то качество оказываемых услуг медработниками регулируется работодателем.

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Казахстан – это страна деклараций. У нас есть все на бумаге, где все прописано, но ничего не работает на деле. Эволюция во всем мире происходила постепенно, например, как утверждается в теории Дарвина. А все страны СНГ в какой-то момент «заморозились», потом открылись и начали скачкообразно развиваться. Да, может быть, мы применяем все технологичные механизмы, но мы все еще отстаем. Видимо, пока до них не доросли. Нам необходимо ухватить цифровую революцию за хвост, развиваться вместе с ней и вести за ней бизнес
Руслан Омаров
генеральный директор Первого кредитного бюро
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