В России признали право стран бывшего СССР на выбор алфавита

Продвижение российской культуры в других странах не должно восприниматься как попытка повлиять на выбор алфавита, это суверенное право любого государства, заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, сообщает «Интерфакс».

В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду один из депутатов спросил Григория Карасина о его отношении к переходу стран бывшего Советского Союза с кириллицы на латиницу. Так, по словам парламентария, Туркменистан был одной из первых стран бывшего Советского Союза, которая отказалась от кириллицы и перешла на латиницу.

«Выбор алфавита - это суверенное право каждой страны. И можно соглашаться, можно испытывать разные эмоции по поводу тех или иных решений, но я повторяю - суверенное право каждого государства оспаривать нельзя», - сказал Григорий Карасин.

«То, что касается Российской Федерации, мы естественно развиваем активность в плане пропаганды наших ценностей, нашей культуры, нашей литературы. Но это никоим образом не должно восприниматься как попытка диктата в том числе и в сфере установления того или иного алфавита», - сказал замглавы МИД РФ.

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