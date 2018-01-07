В Саудовской Аравии арестовали 11 принцев

Власти Саудовской Аравии подтвердили арест 11 принцев. Указывается, что в тюрьму они были помещены за нарушение общественного порядка



Как сообщает РБК со ссылкой Reuters 11 представителей правящей в стране династии арестованы и направлены в тюрьму аль-Хайер. Причиной стало «нарушение общественного порядка».



Указывается, что принцы устроили сидячую забастовку во дворце Каср аль-Хокам в Эр-Рияде. Поводом стал указ короля, в соответствии с которым принцы теперь должны самостоятельно оплачивать счета за электричество и воду.



Ранее о задержании представителей королевской семьи сообщил саудовский новостной портал Sabh.org. Он утверждал, что, помимо требований отменить меры экономии,​ принцы настаивали на компенсации за смертный приговор, вынесенный в отношении одного из их родственников.



Имена принцев источник портала раскрыть отказался. Известно лишь, что лидер группы мятежных принцев имеет инициалы S.A.S.



В минувшем году были задержаны десятки членов королевской семьи — как действующих, так и бывших высокопоставленных чино​вников — в рамках борьбы с коррупцией. Все они были помещены в отель Ritz в Эр-Рияде, где с ними ведутся переговоры о досудебных финансовых соглашениях, в рамках которых принцы могут заплатить за свое освобождение, что существенно бы пополнило государственную казну.

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