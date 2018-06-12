Валюта нал
USD 334.10 334.60
RUB 5.34 5.37
EUR 394.00 395.00
Валюта бирж
USD/KZT
334.5
-0.002%
EUR/KZT
394.51
-0.003%
RUB/KZT
5.34
-0.002%
EUR/USD
394.51
-0.003%
EUR/CHF
394.51
-0.003%
EUR/JPY
394.51
-0.003%
GBP/USD
448
-0.004%
USD/CHF
334.5
-0.002%
USD/JPY
334.5
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.5 394.51 5.34
-0.002% -0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1026
-0.015%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

В Сенате рассмотрели поправки по вопросам социального обеспечения

12.06.2018 18:17   578   0

На расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке рассмотрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», передает Zakon.kz.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере социального обеспечения и предусматривает внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 23 закона.

В закон «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» вносятся поправки, предусматривающие введение с 1 июля 2018 года пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства.

В рамках реализации Пяти социальных инициатив Президента по снижению налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников вносятся изменения и дополнения в Налоговый кодекс по корректировке налогооблагаемого дохода на 90% в сторону уменьшения и обложение индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%, для категории работников, чей доход не превышает 25-кратного размера МРП в месяц.

Украина подала в суд ООН на Россию, обвиняя страну в финансировании терроризма...
Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию ...

В целях усиления адресной поддержки специалистов социальной сферы, работающих в сельской местности, в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» и законы «Об образовании», «О ветеринарии», «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» вносятся поправки, направленные на унификацию нормы об оказании социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств в порядке и размерах, утвержденных местными представительными органами.

Украина подала в суд ООН на Россию, обвиняя страну в финансировании терроризма

Материалы по теме

Украина подала в суд ООН на Россию, обвиняя страну в финансировании терроризма

Россия выразила недовольство Казахстану в связи с использованием США портов Курык и Актау

В Сингапуре началась встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа

В Алматы началось заседание совета МИД ОДКБ

Ким Чен Ын и Дональд Трамп прибыли в Сингапур

В Кодекс «О браке (супружестве) и семье» вводится понятие «многодетная семья», в целях законодательного установления льгот и социальных гарантий для многодетных семей. В Трудовом кодексе конкретизируется продолжительность отпусков по беременности и родам с учетом требований Всемирной организации здравоохранения.

В законе «О специальных социальных услугах» предлагается расширить компетенцию уполномоченного органа, дополнив нормами, предусматривающими разработку и утверждение правил финансирования и мониторинга оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, правил формирования единого регистра организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, и реестра специалистов, оказывающих специальные социальные услуги, правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги, методических рекомендаций в области предоставления специальных социальных услуг.

Вносятся поправки, уточняющие порядок приема на обучение в организации дошкольного и среднего образования всех детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, в рамках ратифицированной Казахстаном Конвенцией ООН о правах инвалидов в закон «Об образовании».

Россия выразила недовольство Казахстану в связи с использованием США портов Курык и Актау

В законе «О воинской службе и статусе военнослужащих» предусмотрены поправки по введению понятия «Президентский резерв высшего командования Вооруженных Сил» и определения порядка его формирования. Поправки в законы «О внешней разведке» и «О специальных государственных органах Республики Казахстан» предусматривают уточнение периода службы сотрудников Службы внешней разведки, подлежащих зачету в льготном исчислении, а также размеры единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных государственных органов.

В закон «О благотворительности» вносятся поправки в целях законодательного закрепления понятия «малой родины» и определения условий по оказанию поддержки малой родине физическими лицами в добровольном порядке.

В настоящее время документ передан на рассмотрение палаты.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    182

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    87

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    123

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    224

Цифра дня
18,5%
составляет вероятность
победы Бразилии на ЧМ 2018 по данным Goldman Sachs
Цитата дня
В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное