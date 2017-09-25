К. Токаев: «В системе образования нельзя проводить необдуманные эксперименты»

В системе образования нельзя проводить необдуманные эксперименты. Об этом заявил председатель Сената Касым-Жомарт Токаев сегодня на парламентских слушаниях на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования», сообщается на parlam.kz.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Бырганым Айтимова в ходе своего выступления отметила необходимость изменения подходов к развитию системы образования в условиях, когда от повышения уровня человеческого капитала зависит устойчивый рост экономики и конкурентоспособность государства.

«Не наличие у страны минеральных ресурсов, а образовательная конкурентоспособность ее граждан является фактором успеха нации. Поэтому казахстанцам, особенно это касается молодого поколения, необходимо обладать набором качеств, востребованных XXI веком», - сказал, в свою очередь, председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.

Он считает переход казахского языка на латинскую графику задачей стратегической важности. Спикер сената напомнил, что Нурсултан Назарбаев считает переход на латиницу «шагом к интеграции в глобальную систему науки и образования, обеспечению нашего духовного единства».

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

«Эту работу нам надо проводить вдумчиво и постепенно, без «больших скачков». Но и затягивать ее нет смысла. Главное - у нас нет права на ошибку», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также высказал свои замечания в отношении качества среднего образования, ориентации школ на получение формальных результатов, в то время как реальные знания отходят на второй план.

«Не секрет, что в школах основной упор делается на успешную сдачу ЕНТ, особенно в выпускных классах. Процесс обучения направлен на получение хороших показателей для школы, от которых зависит ее рейтинг. Недавние события с присуждением образовательных грантов, вызвавшие недовольство родителей, показали необходимость срочных изменений субстантивного характера», - сказал парламентарий.

Касым-Жомарт Токаев считает важным пересмотреть подходы к выпуску школьной литературы.

«Учебные материалы постоянно обновляются, перевыпускаются ввиду допущенных ранее ошибок, что указывает на острую необходимость совершенствования процедуры экспертизы. Это вызывает справедливое возмущение родителей и общественности. Последний случай с учебником русского языка вызвал широкую дискуссию в обществе. При всех инновациях нельзя идти вопреки здравому смыслу. Похожая ситуация складывается и по другим учебным материалам», - сказал он.

Русский язык в Армении получил статус иностранного языка

Профильному министерству, по его словам, предстоит в срочном порядке ликвидировать эти системные недостатки, наносящие серьезный ущерб репутации и качеству казахстанского образования.

«Все упущения в сфере образования, будь то несправедливо распределенные гранты или низкокачественные учебники, становятся серьезным фактором внутренней политики, оказывают отрицательное влияние на стабильность в нашей стране», - убежден глава Сената.

Он также поддержал реализацию электронной программы «Күнделік», которая соответствует целям стратегии цифровизации Казахстана.

В выступлении речь шла и о необходимости повысить статус профессии педагога. Уровень зарплаты работников образования держится в числе самых низких (66% от среднереспубликанского уровня).

Касым-Жомарт Токаев призвал правительство рассмотреть, с учетом экономических реалий, вопрос о повышении доходов учителей.

«Высокопрофессиональный и мотивированный учитель - гарантия успеха системы среднего образования. Нам следует более активно и широко мотивировать учителей государственными наградами и премиями, пропагандировать их труд в СМИ», - сказал сенатор.

Гражданам КНДР и Венесуэлы ограничат въезд в США

Касым-Жомарт Токаев считает важным повысить престиж технического и среднего специального образования, которое выбирают лишь 11% выпускников школ. По его информации, 90 % выпускников школ продолжают обучение в вузах. При этом лишь треть студентов получают высшее образование на основе государственного образовательного заказа, остальные - на платной основе.

«Возможно нам необходимо сделать паузу в непрерывном процессе реформ в сфере образования для переосмысления достигнутых результатов. В системе образования нельзя проводить необдуманные эксперименты», - подчеркнул глава Сената.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев проинформировал депутатов о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы.

Перед участниками слушаний выступили акимы ряда областей и городов.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам совершенствования законодательного регулирования системы среднего образования, в котором приняли участие сенаторы Серик Бектурганов, Ербулат Мукаев, Сергей Плотников, Сергей Ершов, Нурлан Кылышбаев, Сарсенбай Енсегенов, Нариман Турегалиев, Мурат Бактиярулы, Дулат Куставлетов, Дархан Калетаев, Динар Нукетаева.

По итогам парламентских слушаний были приняты рекомендации для госорганов и заинтересованных сторон.

Мероприятие сопровождалось тематической выставкой, на которой были представлены образцы школьной формы, робототехника, продукция книжных издательств, инновационные технологии.

Кроме того, участникам слушаний также продемонстрировали видеоролик о лучших стартап-проектах в области школьного образования.