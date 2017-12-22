В Сочи пройдет Конгресс сирийского национального диалога

29-30 января 2018 года в Сочи состоится Конгресс сирийского национального диалога. Об этом в ходе 8-й международной встречи высокого уровня по Сирии в Астане заявил министр иностранных ел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Предполагается, что в мероприятии примут участие представители всех сегментов сирийского общества.

«Призываем представителей правительства Сирийской Арабской Республики и оппозиции, приверженных суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и нефракционному характеру сирийского государства, к активному сотрудничеству. С этой целью три страны – гаранта проведут специальную подготовительную встречу в Сочи 19-20 января 2018 года», - сказано в тексе Совместного заявления Ирана, России и Турции по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

По словам министра иностранных дел Казахстана, предстоящий Конгресс сирийского национального диалога рассматривается как инициатива, направленная на придание импульса переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве, способствующая достижению межсирийских договоренностей на основе взаимного согласия.

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