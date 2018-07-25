В Узбекистане малый бизнес освободили от налогов на пять лет

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о новых льготах. На пять лет от налогов освободили индивидуальных предпринимателей в сельской местности.

То есть, от налогов освободили тех, кто организовал в населенных пунктах численностью менее 5 тыс. человек, деятельность по оказанию парикмахерских услуг, услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам, ремонту обуви или открыл баню.

Кроме того, льготные микрокредиты будут получать узбекские фермеры для организации теплиц, приобретения семян, саженцев, скота и птицы, сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, оросительных устройств (насосы, артезианские скважины и др.) в целях развития производства в личных подсобных и дехканских хозяйствах.

Все индивидуальные предприниматели в Узбекистане освобождаются от уплаты фиксированного налога, уплачиваемого за каждого нанятого работника.

Льготы предоставляются и субъектам семейного предпринимательства. Теперь они вправе без образования юридического лица нанимать до трех постоянных работников с заключением с ними трудового договора и привлекать в качестве участников семейного бизнеса всех близких родственников, достигших трудоспособного возраста, говорится в сообщении.

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Частные водители теперь будут уплачивать ежемесячный фиксированный налог от услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3 тонн по ставке в двукратном размере от минимальной заработной платы.

А для крупного бизнеса ставки налога президент Узбекистана повысил. Так, на недропользование при добыче цветных и драгоценных металлов налоги выросли в среднем в пять раз. Соответствующее постановление опубликовано 23 июля на сайте национальной базы данных законодательства Узбекистана. Ставка налога на добычу рафинированной меди увеличена с 8,1 до 30%, на металлический цинк - с 4 до 20%, на золото - с 5 до 32%, на серебро - с 8 до 32%.