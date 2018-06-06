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В Южном Казахстане создадут два новых района

06.06.2018 19:26   941   0

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области(ЮКО), сообщает пресс-служба Акорды.

Как отмечается в официальном документе, в соответствии со статьей 9 Закона РК от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» глава государства постановил:

1. Образовать следующие административно-территориальные единицы в составе ЮКО:

1) Жетысайский район с административным центром в городе Жетысай, Мактааральский район с административным центром в поселке Мырзакент путем разделения Мактааральского района Южно-Казахстанской области;

2) Сарыагашский район с административным центром в городе Сарыагаш, Келесский район с административным центром в селе Абай путем разделения Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

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2. Правительству РК принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего указа.

3. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Нурсултан Назарбаев прибыл с государственным визитом в Китай

Фото: 

5 июня президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области(ЮКО), сообщает пресс-служба Акорды.

 

Как отмечается в официальном документе, в соответствии со статьей 9 Закона РК от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» глава государства постановил:

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1. Образовать следующие административно-территориальные единицы в составе Южно-Казахстанской области:

1) Жетысайский район с административным центром в городе Жетысай, Мактааральский район с административным центром в поселке Мырзакент путем разделения Мактааральского района Южно-Казахстанской области;

2) Сарыагашский район с административным центром в городе Сарыагаш, Келесский район с административным центром в селе Абай путем разделения Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Афганистан в рамках НАТО разместит в стране войска ОАЭ и Катара

Фото: 

5 июня президент РК Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области(ЮКО), сообщает пресс-служба Акорды.

 

Как отмечается в официальном документе, в соответствии со статьей 9 Закона РК от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» глава государства постановил:

1. Образовать следующие административно-территориальные единицы в составе Южно-Казахстанской области:

1) Жетысайский район с административным центром в городе Жетысай, Мактааральский район с административным центром в поселке Мырзакент путем разделения Мактааральского района Южно-Казахстанской области;

2) Сарыагашский район с административным центром в городе Сарыагаш, Келесский район с административным центром в селе Абай путем разделения Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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Фото: Rudnet.kz

  • Источник:
  • пресс-служба Акорды
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