В Женеве стартует новый раунд межсирийских переговоров

Очередной раунд межсирийских переговоров при посредничестве спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Женеве стартует во вторник, 28 ноября.

Раунд станет восьмым по счету и, как ожидается, пройдет в два этапа - первая часть состоится 28 ноября - 1 декабря, вторая - в середине декабря.

Ранее де Мистура подтвердил, что приглашает на него представителей недавно сформированной в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии единой делегации от сирийской оппозиции.

В свою очередь, как заявил накануне в интервью "Интерфаксу" председатель "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль, в объединенную делегацию, сформированную в Эр-Рияде, войдут представители "Москвы" и "Каира".

"Первая инстанция - это сама делегация из 18 человек, вторая - это расширенный состав 36 человек. В основной делегации будут по три человека от "Каира", "Москвы", координационного комитета, коалиции, независимых оппозиционеров и военных", - уточнил Джамиль.

Он добавил, что в состав расширенной делегации из 36 человек входят по четыре человека от платформ "Каир" и "Москва".

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В межсирийских переговорах в Женеве, как ожидается, примут участие и представители официального Дамаска. Однако пока факт своего участия в переговорах в Женеве делегация правительства Сирии не подтвердила.

Стаффана де Мистура заявил, что переговоры в Женеве, по его мнению, должны в итоге привести к честным и свободным выборам в Сирии, которые пройдут под надзором ООН.

При этом он выразил желание, чтобы в будущих выборах смогли бы принять участие все сирийцы, где бы они ни находились.

Новый раунд переговоров в Женеве начинается на фоне проработки российской инициативы по проведению Конгресса народов Сирии в Сочи. Мероприятие должно собрать различных представителей сирийского народа, помочь им выработать проект Конституции и подготовиться к президентским и парламентским выборам. Дата Конгресса неоднократно переносилась, однако пока до конца она не определена. Как ожидается, представители ООН смогут присутствовать на Конгрессе в качестве наблюдателей.

Фото: Reuters