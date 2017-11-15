В Зимбабве военный переворот?

Вечером 14 ноября из окрестностей столицы Зимбабве стали поступать сообщения о передвижении военной техники. По информации агентства Reuters, сославшегося на сообщение от своего источника, в непосредственной близости от Хараре были замечены 4 танка и 2 бронетранспортера. Одновременно на подъездах к главному городу страны вооруженные солдаты, которые взяли на себя функции регулировщиков движения, требуют от водителей держать окна своих автомобилей открытыми.

В ночь на 15 ноября свою информацию из Хараре распространило и агентство Associated Press, сообщив о прогремевших в центре столицы Зимбабве трех взрывов и появлении в городе вооруженных автоматами людей, одетых в военную форму армии этой страны. В свою очередь, британское издание BBC распространило информацию о захвате военными здания центрального телеканала Зимбабве - ZBC.

Странные сообщения появились на страницах государственного интернет-портала Zimnews. В них подчеркивалось, что поступившая информация о взятии военными в заложники президента Зимбабве Роберта Мугабе и его жены, не соответствует действительности. Пока эти сообщения ничем не подтверждаются.

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Между тем ближе к утру в эфире телеканала ZBC появился генерал-майор Вооруженных сил Зимбабве Сибусисо Мойо, который зачитал обращение к жителям страны. В нем высокопоставленный военный сообщил, что ни Роберту Мугабе, ни членам его семьи опасность не угрожает, и военные хотят только убедиться, что глава государства, как и его семья здоровы и находятся в безопасности. Также было добавлено, что Вооруженные силы Зимбабве находятся в поисках преступников, окруживших президента, которые вызывают социальные и экономические страдания в стране. «Как только мы выполним свою миссию, мы ожидаем, что ситуация в стране вернется к нормальное русло», - подчеркнул Сибусисо Мойо.

В настоящий момент ситуация в Зимбабве остается неопределенной. По информации источника в Хараре агентства Reuters, военные арестовали нескольких членов правительства Роберта Мугабе. В частности, задержан министр финансов этой страны - Игнатий Чомбо. Кроме того, ВВС сообщает о продолжающихся вооруженных столкновениях с применением артиллерии в самом Хараре, а также в его северных пригородах.

Интерес мирового сообщества к Зимбабве (в прошлом Южная Родезия), прежде всего, связан с правлением 93-летнего Роберта Мугабе. Возглавив эту страну в 1980 году после свержения режима апартеида в качестве премьер-министра, через 7 лет он, изменив Конституцию, был избран первым президентом Зимбабве, которым остается до сих пор, всякий раз выигрывая выборы на практически безальтернативной основе. И это несмотря на то, что за годы его правления экономика этой богатейшей южноафриканской страны в результате так называемого «черного передела» (из страны было выгнано все белое население) испытала серьезнейший финансово-экономический кризис, установив в 2008 году «мировой рекорд» по гиперинфляции в 100 580 процентов. В последние годы в результате проведенной Мугабе денежной реформы чудовищную гиперинфляцию удалось остановить, доведя инфляционные процессы до 5 процентов в год. Тем не менее, полностью оправиться после «черного передела» экономике страны так и не удалось. На протяжении последних 10 лет 16-миллионный Зимбабве входит в десятку самых бедных стран мира с ВВП приблизительно в $15 млрд и средней продолжительностью жизни людей в 59,8 лет.

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Фото: BBC