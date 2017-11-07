Ведущих торговлю в Интернете казахстанцев освободят от налогов

Ведущих торговлю в Интернете казахстанцев освободят от подоходного налога. Об этом сегодня в Сенате, представляя депутатам проект Налогового кодекса, сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Следующая поправка - это относительно электронной торговли. Сегодня, в основном, торговля частных лиц, самозанятых, «перекочевала» в сеть, Интернет, WhatsApp, Instagram. Мы попытались дать толчок электронной торговле, а именно освободить от корпоративного подоходного, индивидуального подоходного налога лиц, кто занимается исключительно электронной торговлей. Эта поправка есть. Она будет действовать в течение пяти лет и активизирует электронную торговлю, переведет ее на «легальные рельсы», - цитирует МИА «Казитнформ» Руслана Даленова.

По словам вице-министра, новый Налоговый кодекс будет отличаться от действующего совершенно иной структурой, новой идеологией, а его изложение станет легким.

Руслан Даленов также сообщил, что в новом кодексе найдут отражение и меры по «теневой» экономике, будет систематизирован ряд льгот, а недропользование получит стимулирование.

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«Для МСБ, субъектов АПК облегчается ряд условий и предлагается дополнительный режим на альтернативной основе, администрирование станет простым и упор будет сделан на мотивацию», - проинформировал вице-министр.