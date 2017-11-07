Валюта нал
USD 335.00 335.80
RUB 5.67 5.72
EUR 389.00 390.35
Валюта бирж
USD/KZT
332.9
+0.005%
EUR/KZT
385
+0.008%
RUB/KZT
5.67
+0.002%
EUR/USD
385
+0.008%
EUR/CHF
385
+0.008%
EUR/JPY
385
+0.008%
GBP/USD
437.7
+0.001%
USD/CHF
332.9
+0.005%
USD/JPY
332.9
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.9 385 5.67
+0.005% +0.008% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Ведущих торговлю в Интернете казахстанцев освободят от налогов

07.11.2017 18:58   1155   0

Ведущих торговлю в Интернете казахстанцев освободят от подоходного налога. Об этом сегодня в Сенате, представляя депутатам проект Налогового кодекса, сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Следующая поправка - это относительно электронной торговли. Сегодня, в основном, торговля частных лиц, самозанятых, «перекочевала» в сеть, Интернет, WhatsApp, Instagram. Мы попытались дать толчок электронной торговле, а именно освободить от корпоративного подоходного, индивидуального подоходного налога лиц, кто занимается исключительно электронной торговлей. Эта поправка есть. Она будет действовать в течение пяти лет и активизирует электронную торговлю, переведет ее на «легальные рельсы», - цитирует МИА «Казитнформ» Руслана Даленова.

Даурен Абаев объявил выговор зампреду госкорпорации «Правительство для граждан»...
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объявил выговор заместителю председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан&ra...

По словам вице-министра, новый Налоговый кодекс будет отличаться от действующего совершенно иной структурой, новой идеологией, а его изложение станет легким.

Руслан Даленов также сообщил, что в новом кодексе найдут отражение и меры по «теневой» экономике, будет систематизирован ряд льгот, а недропользование получит стимулирование.

Даурен Абаев объявил выговор зампреду госкорпорации «Правительство для граждан»

«Для МСБ, субъектов АПК облегчается ряд условий и предлагается дополнительный режим на альтернативной основе, администрирование станет простым и упор будет сделан на мотивацию», - проинформировал вице-министр.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?
  • 1. Нужно проводить еще больше реформ

  • 2. Нужно улучшать качество этих реформ (реализацию), а не количество

  • 3. Нужно улучшать системные вещи: систему правосудия, соблюдение законов, защиту прав собственности и т.д.

  • 4. Нужно усилить борьбу с коррупцией

  • 1. Нужно проводить еще больше реформ
    8

  • 2. Нужно улучшать качество этих реформ (реализацию), а не количество
    35

  • 3. Нужно улучшать системные вещи: систему правосудия, соблюдение законов, защиту прав собственности и т.д.
    91

  • 4. Нужно усилить борьбу с коррупцией
    67

Цифра дня
6,02
млрд тенге
составил чистый убыток АО "Delta Bank" за январь–сентябрь 2017 года
Цитата дня
Не видим никаких предпосылок для значительных корректировок обменного курса, более того, к концу года возрастает предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках выплаты их налоговых платежей, что делает высокой вероятность укрепление курса тенге
Данияр Акишев
Председатель Национального банка Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное