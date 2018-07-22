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Верховный лидер Ирана: переговоры с США бесполезны

22.07.2018 11:00   1030   0

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что вести переговоры с США бесполезно. По его словам "на слово и даже на подпись США нельзя полагаться, поэтому переговоры с США бесполезны".

"Полагать, что проблемы страны могут быть решены при помощи переговоров или отношений с США - это явная ошибка", - отметил верховный лидер Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

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