Владимир Божко пожаловался на работу необъективных оценщиков

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко пожаловался на частные организации, которые получили государственные функции по оценке и работают необъективно.

В ходе презентации законопроекта по вопросам передачи некоторых государственных функций в конкурентную среду Владимир Божко пожаловался на работу оценщиков.

«У нас есть так называемая оценочная деятельность, которая сейчас находится на рынке. Когда мне посчастливилось работать министром по ЧС, у меня было ведомство в подчинении - госматрезерв. Там после длительного хранения надо делать цену, сделать заключения. И что самое печальное, там могли оценить от нуля до бесконечности. При составлении актов стоимость оцениваемого имущества зачастую зависела от взаимоотношений между оценщиком и тем, кто намеревается этот товар купить. Это сейчас существует. Как мы можем избежать, чтобы у нас впредь не появились экологические (оценщики), которые будут нюхать серу и говорить, что это «Шанель № 5» в окружении того или иного завода?» - цитирует МИА «Казинформ» Владимира Божко.

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Представитель Комитета экологического регулирования и контроля Минэнерго Мурат Сатимов, в свою очередь, заверил, что требование экологических стандартов и нормативов в рамках законопроекта не будут снижены.

«То есть, в принципе, саморегулируемая организация не может повлиять на соблюдение обязательных законодательных требований», - сказал Мурат Сатимов.

Напомним, сегодня на заседании Мажилиса Парламента РК МНЭ презентовало депутатам законопроект с поправками, предусматривающие передачу государственных функций в конкурентную среду.

Вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов сообщил, что законопроектом вносятся поправки в семь законодательных актов, в том числе три кодекса, четыре закона. При этом, функции, связанные со сферами национальной и информационной безопасностей, обороны и охраны общественного порядка не рассматриваются законопроектом. Рассматриваются два вида передачи функций: частичная или полная.