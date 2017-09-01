Владимир Путин: "давление на КНДР — это путь в никуда"

Владимир Путин заявил, что решать проблемы Корейского полуострова необходимо только с помощью диалога.

Он напомнил, что ситуация в регионе обострилась и уже балансирует на грани масштабного конфликта. Рассчитывать на то, что Пхеньян остановит свои ракетно-ядерные программы исключительно под давлением других государств, было бы ошибкой, уверен Путин.

"Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон, без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда", — отметил президент.

По словам президента, Москва и Пекин разработали дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности.

В документе предлагается КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны — в частности, Германия. Вашингтон, однако, по-прежнему заявляет, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе военный.

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