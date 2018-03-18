Владимир Путин проголосовал на выборах президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской академии наук.

На этом участке Путин голосовал уже неоднократно. Именно здесь он сделал свой выбор во время прошлых президентских выборов 4 марта 2012 года, сообщает ТАСС.

В связи с приездом Путина меры безопасности не усиливались и доступ на участок для желающих проголосовать не ограничивался. Однако жителям Гагаринского района пришлось предъявлять паспорта не только членам избирательной комиссии, но и охране на КПП РАН.