Власти Каталонии подписали декларацию о независимости

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о независимости.

Документ также подписали депутаты от партий, поддерживающих независимость, — "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", которые имеют в парламенте абсолютное большинство – 72 мандата.

Ранее, выступая в парламенте с результатами референдума, Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с официальным Мадридом, сообщают РИА Новости.

Референдум 1 октября не признают испанские власти. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Председатель правительства Испании Мариано Рахой созвает внеочередное заседание Совета министров, чтобы проанализировать решения каталонского парламента. По словам чиновников, Пучдемон привел автономную область "к крупнейшей в истории неопределенности".

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Ожидается, что в среду также пройдет заседание Конгресса депутатов (нижняя палата парламента).